Nuteistas ant tarnybinės uniformos šlapinęsis buvęs policininkas, jam skirta apie 4 tūkst. eurų bauda

Kaip nurodoma apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusio teismo nuosprendyje, buvusiam policijos pareigūnui skirta 4 050 eurų dydžio bauda.
Vilniaus regiono apylinkės teismas kovą R. Ščerbininą buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apeliacine tvarka apskundė prokuratūra. Prokuroro skundą, kuriuo prašyta nuteisti buvusį pareigūną, Vilniaus apygardos teismas tenkino.
Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs teismas patvirtino anksčiau nustatytas bylos aplinkybes – kad R. Ščerbininas 2024 m. gruodį apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą ir vaizdo įrašą su užfiksuotu veiksmu patalpino internete.
Priimtas sprendimas dėl pernai žiauriai nužudyto 15-mečio: suėmimo laiką lėmė lengvinanti aplinkybė
Pats R. Ščerbininas anksčiau teisme teigė, kad jis nesišlapino ant uniformos, bet darė performansą, pildamas vandenį su vitaminu C, ir savo veiksmais siekė ne išniekinti Lietuvos valstybės herbą, bet išreikšti kritiką policijos darbui.
Bylos duomenimis, Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate dirbęs R. Ščerbininas buvo atleistas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą.
Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog R. Ščerbininas tarnybinę uniformą apšlapino, keršydamas už jo atleidimą iš darbo.
„(...) nagrinėjama veika priskiriama prie nesunkių nusikaltimų, niekinamo pobūdžio vaizdo įrašas buvo paviešintas, sukėlė moralinę žalą jį pamačiusiems piliečiams. Veika tyčinė, padaryta antivalstybinių motyvu, keršijant už atleidimą iš tarnybos“, – teigiama teismo nuosprendyje.
Susiję straipsniai
Kraupi lietuvių konflikto atomazga Švedijoje: po lemtingo smūgio emigrantas nusiuntė draugui aukos nuotrauką su šypsenėlėmis
Dėl Celofano jau išduotas Europos arešto orderis: vyksta tarptautinė įžūlumu trykštančio bėglio „medžioklė“ (10)
Šis teismo sprendimas įsigalioja iš karto, jis kasacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Anksčiau R. Ščerbininą išteisinęs pirmos instancijos teismas buvo nurodęs, kad vyras savo veiksmais nesiekė išniekinti Lietuvos valstybės herbo, todėl jo veiksmuose nėra tiesioginės tyčios, kurią privaloma nustatyti, siekiant asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Teismas tuomet sutiko, kad R. Ščerbinino veiksmai yra neetiški ir prieštaraujantys visuomenėje nusistovėjusioms elgesio taisyklėms, tačiau pažymėjo, kad ne visi tokio pobūdžio veiksmai gali užtraukti pačią griežčiausią – baudžiamąją atsakomybę.
nuosprendisVilniaus apygardos teismas (VAT)buvęs policininkas
Rodyti daugiau žymių