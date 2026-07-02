Po gaudynių Ukmergės r. sulaikyti rumunas ir ispanas, per Lietuvą gabenę 17 migrantų

Trečiadienio rytą, gavę informacijos iš Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Ukmergės policijos pareigūnai, įjungę tarnybinio automobilio specialiuosius šviesos ir garso signalus, Ukmergės rajone, ties Pageležių kaimu, stabdė automobilį „Toyota Proace“ su latviškais valstybinio numerio ženklais.
Tačiau vienatūrio vairuotojas į reikalavimą nereagavo, nesustojo, o tik padidinęs greitį nulėkė Kauno link. Tik užblokavus kelią tarnybiniu automobiliu, po kelių minučių tojota buvo sustabdyta. Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 28-erių Rumunijos pilietis, kartu su juo važiavo 25-erių Ispanijos pilietis.
Atidarius automobilio šonines duris, viduje buvo rasti sėdintys ir gulintys įvairių tautybių užsieniečiai. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų. Septyni prisistatė Somalio, keturi – Sudano, trys – Burundžio, du – Eritrėjos ir vienas – Alžyro piliečiais.
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Vairuotojas rumunas ir keleivis ispanas sulaikyti ir uždaryti į sostinės areštinę. Ketvirtadienį jie dar buvo apklausinėjami, sprendžiamas kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo įtariamiesiems klausimas.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatymas numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Automobilis „Toyota Proace“ laikinai saugomas VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
gaudynėsmigrantaiUkmergės rajonas
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