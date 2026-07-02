Lietuvos dienaKriminalai

Policija pradėjo tyrimą dėl Telšių rajone esančios koplyčios išniekinimo

2026 m. liepos 2 d. 08:34
Telšių rajone išniekinta Mergelės Marijos koplyčia.
Daugiau nuotraukų (1)
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, birželio 27 d. Telšių rajone, Pasruojės kaime, pastebėta, kad Mergelės Marijos koplyčioje išmėtyti šventųjų paveikslai, išdaužyti stikliniai vitražiniai langai, nuversta viduje buvusi koplytėlė, išrautas ir įmestas į koplyčią lauke buvęs koplytstulpis, nuversta lauko koplytėlė.
Patirta turtinė žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Telšių rajonasišniekinokoplyčia
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.