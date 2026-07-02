Policija pradėjo tyrimą dėl Telšių rajone esančios koplyčios išniekinimo

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, birželio 27 d. Telšių rajone, Pasruojės kaime, pastebėta, kad Mergelės Marijos koplyčioje išmėtyti šventųjų paveikslai, išdaužyti stikliniai vitražiniai langai, nuversta viduje buvusi koplytėlė, išrautas ir įmestas į koplyčią lauke buvęs koplytstulpis, nuversta lauko koplytėlė.
Patirta turtinė žala tikslinama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Telšių rajonasišniekinokoplyčia
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