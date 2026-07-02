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Šiaulių teismas pratęsė suėmimas visiems dėl nepavykusio teroro išpuolio kaltinamiems užsieniečiams

2026 m. liepos 2 d. 17:17
Šiaulių apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas neviešuose teisiamuosiuose posėdžiuose šią savaitę toliau nagrinėjo baudžiamąją bylą dėl organizuotos teroristinės grupės veikloje, teroristinės veiklos finansavimo ir nepavykusių bandymų 2024 m. rugsėjį įvykdyti teroro išpuolį Šiauliuose. Visiems šešiems kaltinamiesiems kardomosios priemonės – suėmimas – pratęstas trims mėnesiams kiekvienam.
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Teismas nurodė, kad griežčiausios kardomosios priemonės taikymo pagrindai šiems žmonėms neišnyko. Byloje paskelbta pertrauka iki rudens.
Nuo kovo pradžios bylą pradėjęs nagrinėti teismas nelėtindamas tempo jau surengė 15 teisiamųjų posėdžių, iš 10 numatytų apklausti liudytojų teismui parodymus davė dauguma. Apklaustas ir vienas iš kaltinamųjų, jis teismui teigė kaltę pripažįstąs, pasakojo apie įvykio aplinkybes.
Tęsiant įrodymų tyrimą keli teisiamieji posėdžiai buvo paskirti garso ir vaizdo įrašams. Artimiausiame teisiamajame posėdyje, kuris paskirtas rugsėjo 1 d., teismas numato tęsti liudytojų apklausas.

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Teisiamųjų suole iš viso 6 užsieniečiai: Ispanijos Karalystės pilietis J. L. A. bei dvigubą – Ispanijos ir Kolumbijos pilietybę turintis A. F. R. D., Rusijos Federacijos pilietis E. O. V., Kubos pilietė Y. L. C., Kolumbijos pilietis C. A. L. D., Baltarusijos pilietis M. B. Kaltinamajame akte nurodoma, kad šiai organizuotai teroristinei grupei priklausantys žmonės kruopščiai ruošėsi planuojamam nusikaltimui ir į Lietuvą žvalgybos tikslais atvyko dar prieš keletą savaičių iki pirmojo bandymo padegti.
Teroristinio išpuolio taikiniu pasirinkta Šiauliuose įsikūrusios UAB „TVC Solutions“ infrastruktūra ir bendrovės gaminama produkcija – radijo bangų spektro analizavimo mobiliosios stotys, skirtos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, jų vertė siekė iki pusantro milijono eurų.
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Šioje byloje nurodoma, kad pirmą kartą į minėtą bendrovę pasikėsinta 2024 m. rugsėjo 17-osios naktį, kai buvo bandyta padegti jos teritorijoje laikytas radijo bangų spektro analizavimo mobiliąsias stotis, antrą kartą įvykdyti teroro aktą pasikėsinta tų pačių metų rugsėjo 22-ąją.
Visiems kaltinamiesiems kardomosios priemonės – suėmimas – pratęstas trims mėnesiams kiekvienam. Saugumui užtikrinti pasitelktos papildomos priemonės.
Terorizmasteroro išpuolisŠiaulių apygardos teismas
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