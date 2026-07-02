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Šilutėje esančiame bute rasta šovinių ir ginklo dalių

2026 m. liepos 2 d. 09:04
Lrytas.lt
Šilutės rajono policijos komisariato pareigūnai pradėjo ikiteisminį dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
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Tyrimas pradėtas po birželio 21 dieną Šilutėje, Turgaus gatvės namo bute aptikto radinio.
Bute pareigūnai rado įvairių šovinių ir ginklo dalių.
ŠilutėPolicijašoviniai
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