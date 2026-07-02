Sukčiai iš senjorės Vilniuje išviliojo 114 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį 10.12 val. į Vilniaus miesto 5-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1945 m.).
Ji pareiškė, kad nuo gegužės 28 d. iki liepos 1 d. 10 val. Vilniuje, būnant namuose, jai telefonu paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, apgaulės būdu moterį įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusiimti visus pinigus.
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Pinigus ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir kitų nusikaltimų.