Utenoje įkliuvo ukrainietis ir lietuvis, dviem automobiliais gabenę septynis afrikiečius

Apie vidurdienį Utenoje pareigūnai sustabdė automobilį „Škoda Octavia“ su čekiškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 27-erių Ukrainos pilietis. Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilyje buvo gabenami keturi neteisėti migrantai, kurie prisistatė Sudano piliečiais.
Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į sostinės areštinę.
Praėjus vos keliolikai minučių, kone toje pačioje Utenos vietoje pareigūnai sustabdė automobilį BMW su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 21-erių Lietuvos pilietis.
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Ant galinės automobilio sėdynės keliavo trys svetimšaliai. Supratę, kad pareigūnai juos pastebėjo, keleiviai mėgino pasprukti, tačiau buvo sulaikyti. Jie taip pat pasisakė esą iš Sudano.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėti du ikiteisminiai tyrimai.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
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