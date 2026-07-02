Lietuvos dienaKriminalai

Utenoje įkliuvo ukrainietis ir lietuvis, dviem automobiliais gabenę septynis afrikiečius

2026 m. liepos 2 d. 17:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, antradienį Utenoje buvo sulaikyti du vairuotojai, gabenę 7 neteisėtus migrantus, prisistačiusius Sudano piliečiais.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie vidurdienį Utenoje pareigūnai sustabdė automobilį „Škoda Octavia“ su čekiškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 27-erių Ukrainos pilietis. Patikrinimo metu nustatyta, kad automobilyje buvo gabenami keturi neteisėti migrantai, kurie prisistatė Sudano piliečiais.
Automobilio vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į sostinės areštinę.
Praėjus vos keliolikai minučių, kone toje pačioje Utenos vietoje pareigūnai sustabdė automobilį BMW su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 21-erių Lietuvos pilietis.
Susiję straipsniai
Gruzino vairuoto automobilio salone ir bagažinėje – šeši afrikiečiai

Gruzino vairuoto automobilio salone ir bagažinėje – šeši afrikiečiai (1)

Verslo reikalus Rumunijoje teks atidėti: baltarusis Medininkų punkte buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį

Verslo reikalus Rumunijoje teks atidėti: baltarusis Medininkų punkte buvo sulaikytas pagal Europos arešto orderį

Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

Iš Latvijos sunkiasvorį automobilį atvairavęs tos šalies gyventojas įpūtė 2,16 prom. alkoholio

Ant galinės automobilio sėdynės keliavo trys svetimšaliai. Supratę, kad pareigūnai juos pastebėjo, keleiviai mėgino pasprukti, tačiau buvo sulaikyti. Jie taip pat pasisakė esą iš Sudano.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėti du ikiteisminiai tyrimai.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
migrantaiUtenasulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.