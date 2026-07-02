Lietuvos dienaKriminalai

Vienos Klaipėdos įmonės vadovas stos prieš teismą dėl moters išnaudojimo prostitucijai ir pornografijai

2026 m. liepos 2 d. 11:10
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 45 metų klaipėdiečiui, vienos įmonės vadovui, pareikšti kaltinimai dėl prekybos žmonėmis, pelnymosi iš kito asmens prostitucijos, įtraukimo į prostituciją, disponavimo pornografinio turinio dalykais, neteisėto žmogaus persekiojimo bei grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo.
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Nustatyta, kad vyras anksčiau jau buvo teistas dėl panašaus pobūdžio ir finansinių nusikaltimų.
Be to, šioje baudžiamojoje byloje dar penkiems asmenims pareikšti kaltinimai dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis, siekdamas pelnytis iš nukentėjusiosios prostitucijos ir pornografijos, įgijo nukentėjusiosios pasitikėjimą ir, pasinaudodamas jos pažeidžiamumu dėl sunkios materialinės padėties bei psichologinės būsenos po artimo žmogaus netekties, ja manipuliavo ir ją kontroliavo.
Įtariama, kad kaltinamasis apgaule nuvežė nukentėjusiąją į svečių namus, kur ji buvo priversta teikti seksualines paslaugas vyrams, o jis pats viską nufilmavo.
Grasindamas paviešinti vaizdo įrašą internete bei nukentėjusiosios aplinkai, palaužė nukentėjusiosios pasipriešinimą ir taip ją įtraukė į prostituciją.
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Bylos duomenimis, nuo 2023 m. balandžio iki 2024 m. vasario, kaltinamasis organizavo nukentėjusiosios seksualinių paslaugų teikimą: interneto svetainėse ir skelbimų portaluose buvo ieškoma klientų, su jais bendraujama per susirašinėjimo programėles, derinamos seksualinių paslaugų teikimo sąlygos ir kainos, organizuojami susitikimai bei nurodyta filmuoti minėtų paslaugų teikimą.
Byloje yra duomenų apie tai, kad nukentėjusiajai nutraukus santykius su kaltinamuoju, šis ją sistemingai persekiojo – laukdavo prie namų ir darbovietės, iš įvairių telefono numerių daugiau kaip 200 kartų skambino bei siuntė grasinančio ir šantažuojančio pobūdžio žinutes.
Dėl tokio elgesio moteris, bylos duomenimis, buvo priversta pakeisti gyvenamąją vietą.
Be to, vyras kaltinamas keliais pornografinio turinio platinimo epizodais.
Įtariama, kad jis per susirašinėjimo programėles platino pornografinio turinio nuotraukas, taip pat sukūrė interneto svetaines, kuriose viešai paskelbė daug pornografinio pobūdžio vaizdo įrašų ir nuotraukų, vaizduojančių nukentėjusiąją.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą už šiuos nusikaltimus asmeniui gali grėsti laisvės atėmimas iki 10 metų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas.
Tyrimą atliko Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltė nėra įrodyta įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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