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Kėdainių rajone įkliuvo septynis afrikiečius iš Latvijos gabenęs vyras

2026 m. liepos 3 d. 17:15
VSAT
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Kėdainių rajone buvo sulaikytas lietuvis, gabenęs 7 neteisėtus migrantus.
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Trečiadienio vakarą, realizuodami VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus informaciją, Kėdainių policijos pareigūnai magistraliniame kelyje Panevėžys–Sitkūnai ties Stebulių kaimu (Kėdainių r.) sustabdė Lietuvoje registruotą automobilį „Mercedes Benz Sprinter“.
Kauno link važiavusį krovininį mikroautobusą vairavo 63-erių lietuvis. Jis vežė, kaip vėliau nustatė pasieniečiai, septynis Etiopijos piliečius, iš kurių viena – moteris, keturi – nepilnamečiai.
Tačiau nė vienas afrikiečių neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų.

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Automobilį vairavęs vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
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Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Penktadienį, po apklausos neteisėtus migrantus gabenęs vyras buvo paleistas iš areštinės, paskyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Automobilis „Mercedes Benz Sprinter“ laikinai saugomas Vilniaus pasienio rinktinėje.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Policijamigrantai
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