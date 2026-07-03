Lenkijos pasieniečiams įkliuvo Latvijoje paimtus ir per Lietuvą pervežtus 54 nelegalius migrantus gabenęs rumunas  

Tačiau nelegalų kelionė tuo ir baigėsi.
Penktadienį Palenkės pasienio apsaugos skyriaus pareigūnai kartu su Palenkės KAS Muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnais sulaikė sunkvežimio, kuriuo važiavo 54 užsieniečiai, vairuotoją.
Kaip pranešė Lenkijos pasienio tarnyba, penktadienį 37 metų Rumunijos pilietis atvyko į laikiną patikros punktą Budzisko mieste, norėdamas įvažiuoti į Lenkiją. Jis vairavo sunkvežimį su rumuniškais numeriais.
Lenkijoje aptiktas tunelis, kuriuo migrantai atšliauždavo iš Baltarusijos: pasidalijo, kaip jis atrodo iš vidaus
Palenkės pasienio apsaugos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Palenkės KAS muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnais, automobilio priekaboje aptiko 54 užsieniečius, bandančius nelegaliai patekti į Lenkiją.
Tarp jų buvo 30 Pakistano piliečių, 15 Afganistano piliečių ir 9 Bangladešo piliečiai.
Susiję straipsniai
Nustatyta, kad vairuotojas juos vežė iš Latvijos.
Užbaigus reikiamas procedūras, užsieniečiai bus perduoti Lietuvos valdžios institucijoms.
Rumunijos piliečiui bus iškelta baudžiamoji byla.
Lenkijapasieniečiaiemigratai
Rodyti daugiau žymių