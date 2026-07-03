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Lenkijos pasieniečiams įkliuvo Latvijoje paimtus ir per Lietuvą pervežtus 54 nelegalius migrantus gabenęs rumunas  

2026 m. liepos 3 d. 12:09
Lrytas.lt
Latvijoje 54 nelegalius migrantus paėmęs ir juos vilkiko puspriekabėje gabenęs Rumunijos pilietis be vargo kirto Lietuvą. 
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Tačiau nelegalų kelionė tuo ir baigėsi. 
Penktadienį Palenkės pasienio apsaugos skyriaus pareigūnai kartu su Palenkės KAS Muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnais sulaikė sunkvežimio, kuriuo važiavo 54 užsieniečiai, vairuotoją.
Kaip pranešė Lenkijos pasienio tarnyba, penktadienį 37 metų Rumunijos pilietis atvyko į laikiną patikros punktą Budzisko mieste, norėdamas įvažiuoti į Lenkiją. Jis vairavo sunkvežimį su rumuniškais numeriais.

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Palenkės pasienio apsaugos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Palenkės KAS muitinės ir mokesčių tarnybos pareigūnais, automobilio priekaboje aptiko 54 užsieniečius, bandančius nelegaliai patekti į Lenkiją.
Tarp jų buvo 30 Pakistano piliečių, 15 Afganistano piliečių ir 9 Bangladešo piliečiai.
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Nustatyta, kad vairuotojas juos vežė iš Latvijos.
Užbaigus reikiamas procedūras, užsieniečiai bus perduoti Lietuvos valdžios institucijoms.
Rumunijos piliečiui bus iškelta baudžiamoji byla.
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