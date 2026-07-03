G. Nausėda suteikė malonę sutuoktinį nušovusiai klaipėdietei R. Alijevai – bausmė sumažinta 3 metais

Ketvirtadienį pasirašytame dokumente rašoma, kad malonė suteikiama atsižvelgus į Malonės komisijos birželį vykusio posėdžio apsvarstytus prašymus ir pateiktas rekomendacijas.
2025 m. gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) atmetė už sutuoktinio kalinčios moters skundą, tada kasacinis teismas konstatavo, kad bausmė nėra per griežta. Klaipėdietė bausmę atlieka jau dvejus metus – nuo 2024 m. birželio.
45 metų R. Alijeva pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiu buvo nuteista kalėti 15 metų, po nuosprendžio paskelbimo jai buvo paskirtas suėmimas. Vėliau bylą peržiūrėjęs Lietuvos apeliacinis teismas bausmę sutrumpino iki 10 metų.
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Teismas nustatė, kad 2022 m. rugpjūtį moteris šeimos namuose Klaipėdoje sutuoktiniui priklausiusiu šaunamuoju ginklu šovė į jį keturis kartus. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis mirė įvykio vietoje.
Moteris savo kaltės nepripažino nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme. Ji tikino, kad įvykio neprisimena. Anot moters, vyras prieš ją smurtavo, vertė vartoti alkoholį.
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Bylą nagrinėję teisėjai padarė išvadą, kad, šaudydama iš artimo atstumo ir pažeisdama gyvybiškai svarbius organus, moteris suvokė savo veiksmų pasekmes ir jų norėjo.
Teismo vertinimu, tai, kad po nusikaltimo nukentėjusiajam nebuvo suteikta pagalba, įrodo, kad R. Alijeva siekė sutuoktinio mirties.
Be to, iš karto po nusikaltimo išeidama iš namų ji apsirengė laukui tinkamus rūbus, užrakino duris, pasiėmė rankinę, skambino savo ir nužudytojo telefonu įvairiems abonentams.
„Teisiamuosiuose posėdžiuose ištirtų įrodymų visuma visiškai įrodo moters kaltę nužudžius šeimos narį. Moteris buvo pripažinta kalta ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis“, – konstatavo Klaipėdos apygardos teismas.
Skirdamas bausmę teismas nurodė, kad atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę už nužudymą sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikaltimą moteris padarė būdama apsvaigusi nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui.
Tuo metu R. Alijevos advokatas Romualdas Drakšas teismą tikino, kad jo klientė buvo apsvaiginta prievartavimo narkotikais ir negalėjo valdyti savo veiksmų. Ši byla buvo nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
Baudžiamajame kodekse už šeimos nario nužudymą numatyta laisvės atėmimo nuo 8 iki 20 metų bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Nužudytojo seseriai ir motinai iš nuteistosios priteista po 50 tūkst. eurų kompensacijos neturtinei žalai atlyginti ir jų turėtos teismo išlaidos.
Gitanas Nausėdamalonėnužudymas
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