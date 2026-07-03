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Uostamiestyje ir Raseinių rajone sukčiai iš žmonių išviliojo apie 6,5 tūkst. eurų

2026 m. liepos 3 d. 12:58
Klaipėdoje ir Raseinių rajone sukčiai iš žmonių apgaule išviliojo apie 6,5 tūkst. eurų, pranešė policija.
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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, ketvirtadienį pradėtas tyrimas pagal moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad birželio 29 d. ji, gavusi SMS žinutę, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 3,1 tūkst. eurų.
Nuo sukčių galimai nukentėjo ir Raseinių rajono gyventojas (gim. 1988 m.).
Anot Šiaulių AVPK, vasario 12 d. minėtas vyras už perkamas statybines medžiagas ir jų pristatymą į pardavėjo nurodytą sąskaitą pervedė 3 372 eurus, tačiau iki šiol prekių negavo, pinigai nebuvo grąžinti.
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