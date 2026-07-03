Utenos rajone stipriai girtas vairuotojas sukėlė avariją – į ligoninę pateko 4 žmonės

Apie avariją Taukelių kaimo ribose, kelyje Kaunas-Zarasai susidūrusius automobilius policijai buvo pranešta 17.30 val.
Pirminiais duomenimis, čia „Honda CR-V“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą susidūrė su automobiliu BMW.
Automobilyje „Honda CR-V“ važiavo du vyrai ir moteris, automobiliu BMW – vienas vyras.
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Eismo įvykio kaltininkui, „Honda CR-V“ vairuotojui buvo nustatytas sunkus (2,6 prom.) girtumo laipsnis.
Eismo įvykio metu nukentėjo visi keturi žmonės. Jie pristatyti į gydymo įstaigą.
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Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Dėl avarijos eismas kelio atkarpa Daugailiai-Radeikiai buvo udaryta abiejomis kryptimis, o vairuotojai paprašyti rinktis alternatyvius maršrutus.
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