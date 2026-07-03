Už finansinius nusikaltimus Kauno rajono gyventojui skirta laisvės atėmimo bausmė, konfiskuotas turtas

Įvertinęs tai, kad kaltinamasis nusikaltimus vykdė sistemingai, teismas jam skyrė galutinę subendrintą ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, įpareigojo visiškai atlyginti nukentėjusiesiems padarytą žalą bei konfiskavo artimųjų vardu registruotus automobilius.
Bylos duomenimis, nuo 2022 m. liepos mėnesio iki 2023 m. pradžios A. Daučianskas apgaule išviliojo pinigines lėšas iš trijų asmenų.
Vienu atveju kaltinamasis įtikino nukentėjusįjį neva parduodantis traktorių iš Suomijos ir išviliojo stambią sumą pinigų, kuriuos apgautasis pervedė į banko sąskaitą Belgijoje.
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Kitu atveju A. Daučianskas, suklastojęs PVM sąskaitą faktūrą, iš kito vyro už neegzistuojančius automobilius išviliojo daugiau kaip 9 tūkst. eurų.
Iš trečiojo nukentėjusiojo kaltinamasis apgaule išviliojo 6,5 tūkst. eurų grynaisiais.
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Gautas lėšas A. Daučianskas skubiai leido asmeninėms reikmėms ir skoloms dengti, o dalį lėšų – 10 765 eurus panaudojo automobiliams įsigyti. Siekdamas paslėpti šį turtą nuo kreditorių bei antstolių, transporto priemones jis užregistravo savo žmonos bei tėvo vardu.
Teismas konstatavo, kad kaltinamojo veiksmai registruojant automobilius kitų asmenų vardu buvo tyčinis žingsnis – pinigų plovimas, kuriuo siekta paslėpti įgytą turtą.
Tačiau teismas nesutiko su prokurorų pozicija, kad kiti kaltinamojo veiksmai su apgaule gautais pinigais, pavyzdžiui, atsiskaitymai už prekes ar paslaugas bei pinigų išsigryninimas bankomatuose, turėtų būti vertinami kaip pinigų plovimas.
Vis tik, įvertinęs nusikaltimų mastą, kaltinamojo elgesį, asmenybę, teismas konstatavo, kad A. Daučianskui turi būti skirta reali laisvės atėmimo bausmė.
Skiriant bausmę, A. Daučiansko atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintas visiškas kaltės pripažinimas, dėl ko galutinė bausmė pagal sutrumpinto proceso taisykles buvo sumažinta vienu trečdaliu.
Tačiau teismas oficialiai pripažino jį recidyvistu, kadangi vyras anksčiau ne kartą teistas už analogiškus nusikaltimus nuosavybei, naujas veikas vykdė bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu ir netgi buvo pasislėpęs nuo teisingumo.
Teismo sprendimu iš A. Daučiansko nukentėjusiesiems priteisti civiliniai ieškiniai turtinei žalai atlyginti: 79 000 eurų traktoriaus pirkėjui, 9 600 eurų automobilius įsigyti bandžiusiam nukentėjusiajam ir 6 556 eurai trečiam nukentėjusiam asmeniui.
Be to, valstybės nuosavybėn konfiskuoti nusikalstamos veikos rezultatu tapę automobiliai „Citroen C4 Picasso“ ir krovininis „Renault“.
Teismas visiškai atmetė liudytojų parodymus, kad automobiliai pirkti už asmenines kaltinamojo tėvo lėšas, kadangi banko išrašai neginčijamai įrodo, jog už juos pavedimu atsiskaitė pats nuteistasis, tiesiogiai panaudodamas apgaule išviliotus pinigus.
Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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