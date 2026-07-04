Kelios akimirkos po tragiškos avarijos Vilniuje: vaizdo įraše galimai užfiksuota ir suniokoto automobilio vairuotoja

Apie 4.20 val. Vilniaus greitosios pagalbos medikams buvo pranešta, kad po avarijos užsidegė automobilis, viduje gali būti prispaustų žmonių.
Tuo metu socialiniame tinkle „Tik Tok“ pasirodęs vaizdo įrašas, kaip teigiama, nufilmuotas 4.30 val.
Čia matyti, kad iš sumaitoto automobilio dešinės pusės išlipa mergina, galimai ir vairavusi transporto priemonę. Kiek pavaikščiojusi, ši vėl grįžta prie automobilio ir pro atlapotas jo duris palinksta į salono vidų.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Po kurio laiko mergina vėl atsitraukia nuo transporto priemonės ir susiėmusi už galvos nueina prie automobilio priekio, kur jau stovi būrys žmonių.
Po BMW apačia matyti liepsna, neilgai trukus prie automobilio atbėgęs vyras bando gesinti transporto priemonę.
Kaip anksčiau skelbta portale Lrytas, įtariama, kad į apšvietimo stulpą Vilniuje, Žirmūnų g., įsirėžusio „BMW 530e“ vairuotoja sostinės gatvėmis lenktyniavo su kitu automobiliu. Apie tai portalui policijos pareigūnai pirmą kartą minėjo dar prieš 8 val.
Per avariją žuvo mergina ir vaikinas, gimę 2007 m. ir 2005 m. Vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.).
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