Pasak policijos pareigūnų, „kaltas“ ilgasis Joninių savaitgalis, o tiksliau – absoliučiai atsakomybės jausmą praradę vairuotojai ir pastarųjų bendrakeleiviai, leidžiantys įkaušusiems asmenims sėsti prie vairo.
Vien tiktai girtų vairuotojų Lietuvoje nuo šeštadienio nakties įkliuvo apie 15 – portalas Lrytas šiame straipsnyje išskyrė tiktai tuos atvejus, kai buvo sukeltos avarijos.
Ankstų šeštadienio rytą, apie 4 val. 35 min., praėjus vos ketvirčiui valandos nuo mirtinos BMW avarijos sostinėje, Palangoje nuo kelio nulėkė kitas šios markės automobilis – eismo nelaimė įvyko Klaipėdos plento ir Ąžuolų gatvės sankryžoje. Avariją sukėlusiam 19-mečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,22 prom.).
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Liepos 4-ąją, apie 20 valandą „VW Golf“ vairavęs 42 metų kelių chuliganas siautėjo Kauno rajone esančioje Užliedžių gyvenvietėje – iš pradžių jis trenkėsi į ūkinį pastatą ir paspruko iš avarijos vietos.
Bėgdamas jis Ilgojoje gatvėje taranavo daugiabučių kieme stovėjusį automobilį „VW Caddy“.
Kuomet policijos pareigūnai pagaliau sučiupo avarijas sėjantį vairuotoją, jis į alkoholio matuoklį įpūtė 1,84 prom. (vidutinis girtumo laipsnis).
Kitas atvejis užfiksuotas Klaipėdoje – šeštadienį, apie 22 val. 40 min., motociklą „Honda“ vairavęs 40-metis Kairių gatvėje trenkėsi į apželdintą skiriamąją juostą ir vertėsi. Į nutrūktgalvišką kelionę leidęsis klaipėdietis įpūtė 1,7 prom. (vidutinis girtumas), dėl patirtų sužalojimų jis buvo perduotas medikams.
Dar viena avarija liepos 4-ąją įvyko Vilniuje, Sudaronių ir Klinikų gatvių sankryžoje – „Volkswagen“ vairavęs 43 metų kelių erelis (0,98 prom.), apie 21 val. 50 min. sukdamas nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio BMW.
Per avariją buvo sužeistas BMW vairuotojas (gim. 2003 m.), kuris dėl patirtų traumų nuvežtas į ligoninę.
Šeštadienį, prieš pat vidurnaktį Asiūlės kaime (Vilniaus r., Riešės sen.) nuo kelio nuvažiavo „Volvo“, kurį vairavo girtas 46 metų vyras (1,99 prom., vidutinis girtumas).
Liepos 4-ąją, apie 22 val. 30 min. Kauno rajone, Bijūnų kaime, nuo kelio nulėkė BMW, kurį vairavo girtutėlis 45 metų vyriškis (2,62 prom., sunkus girtumo laipsnis).
Visiems kelių chuliganams teks sumokėti dideles baudas, jie praras teises, bus konfiskuoti automobiliai, tačiau nepaisant griežtų sankcijų, girtų vairuotojų „tuntai“ toliau masiškai sėja nelaimes.
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