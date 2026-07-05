Policijos departamentas sekmadienio rytą pranešė, jog pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
„Jaunuolis, perlipęs tvorą, matant kitiems asmenims įžūliu savo elgesiu puolė ir pradėjo trypti ant žemės gulėjusią Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavą, taip demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir trikdydamas visuomenės rimtį bei tvarką“, – teigiama policijos suvestinėse.
S. Vinokuras buvo sulaikytas ir apklaustas, jam byloje pareikšti įtarimai.
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Sumaištį per renginį sukėlęs jaunuolis po apklausos buvo išleistas iš policijos.
Liepos 4-ąją plačiai nuskambėjo skandalas, kuomet šeštadienio rytą prie Vilniaus televizijos bokšto, kur buvo minimos JAV nepriklausomybės metinės, ruošiantis šios valstybės vėliavą, ant jos netikėtai užbėgęs ir ją trypti pradėjęs jaunuolis ėmė šaukti, kaltinti Lietuvos politikus ir JAV piliečius „gestapiniais sulaikymais“.
Sumaištį sukėlusį „svečią“ išsivežė policijos pareigūnai.
Už viešosios tvarkos pažeidimą numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba įkalinimas iki 2 metų.
Premjerės patarėjo brolio pavardė buvo ir anksčiau plačiai nuskambėjusi – S. Vinokuras feisbuke prisipažino, jog Panerių kapinėse nuėmė Izraelio vadovų paliktas juosteles ir padėjo plakatus, kuriais kritikuojami Izraelio veiksmai Gazos Ruože.