Sukčiai toliau siautėja: dar dvi jų aukos neteko penkiaženklių sumų

Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį, apie 9 val. 28 min. į Klaipėdos apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1968 m.), kuri pareiškė, kad liepos 3 d. apie 10 val. 50 min. Klaipėdoje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 12 700 eurų.
Taip pat pranešta, jog šeštadienį, apie 13 val. 50 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1950 m.), kuri pareiškė, kad liepos 3 d. apie 12 val. 30 min. Vilniuje, Taikos g., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (bendravo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 11 500 eurų.
Dėl sukčiavimo iškeltos baudžiamosios bylos, nusikaltėliai nustatinėjami.
sukčiavimasVilniusKlaipėda
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