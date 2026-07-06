Kaune ir Alytaus rajone girti vairuotojai vartė stulpus – tragiškų pasekmių išvengta

Policija praneša, kad vairuotojas buvo neblaivus.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba vakare gavo pranešimą, kad po viaduku į ženklą atsitrenkė lengvasis automobilis, buvo matyti išsiskleidusios oro pagalvės, vairuotojas sėdėjo, nejudėjo.
Paaiškėjo, kad autostradoje po viaduku automobilis „Volvo V70“ buvo atsitrenkęs į apšvietimo stulpą ir jį išvertęs, vairuotojas nebuvo prispaustas.
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Buvo atjungtas automobilio akumuliatorius.
Dėl išversto apšvietimo stulpo informuota valstybinė „Kelių priežiūra“.
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Kauno policija taip pat pranešė apie 22.45 val. Islandijos plente patikrinimui sustabdytą automobilį „Volvo“, kurį vairavo neblaivus 1965 m. gimęs vyras.
Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,42 prom.
Apšvietimo stulpas kelią girtam vairuotojui pastojo ir Alytaus rajone.
Kaip pranešė policija, 01 val. 45 min. Alytaus rajone, Likiškėlių kaime, Jūratės gatvėje, neblaivus (1.97 prom. alkoholio) vyras (gim. 2002 m.) vairuodamas automobilį „Toyota“, nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nesuvaldė vairuojamos transporto priemonės nuvažiavo nuo kelio ir apgadino apšvietimo stulpą.
Eismo įvykio metu apgadintas automobilis.
Pradėtas ikiteisminiai tyrimai.