Mirtinos avarijos Vilniuje byla – iš ligoninės išleistai 19-metei pareikšti įtarimai, skirta kardomoji priemonė

Apie tai pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Portalo žiniomis 19 mergina jau išleista iš ligoninės, jai įteiktas šaukimas atvykti į policiją.
Prokuratūros duomenimis, BMW vairuotojai pareikšti įtarimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo.
Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai
Už dviejų žmonių gyvybę nusinešusios avarijos sukėlimą būnant neblaiviam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.
Įtariamajai tapusiai merginai skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
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Tragiška avarija Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvykio ankstų šeštadienio rytą.
Įtariama, kad į apšvietimo stulpą Žirmūnų gatvėje įsirėžusio BMW 530e vairuotoja Vilniaus gatvėmis lenktyniavo su kitu automobiliu.
Per avariją žuvo du BMW keleiviai: mergina (gim. 2007 m.) ir vaikinas (gim. 2005 m).
Automobilio vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.). Ji dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
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