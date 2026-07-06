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Mirtinos avarijos Vilniuje byla – iš ligoninės išleistai 19-metei pareikšti įtarimai, skirta kardomoji priemonė

2026 m. liepos 6 d. 14:53
Lrytas.lt
Ankstų šeštadienio rytą automobilio BMW 530e nesuvaldžiusi ir du kartu su ja važiavusius jaunus žmones pražudžiusi mergina (gim. 2007 m.) jau sulaukė įtarimų dėl šios tragiškai pasibaigusios avarijos, jai taip pat skirta kardomoji priemonė.
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Apie tai pranešė naujienų portalas „Delfi“.
Portalo žiniomis 19 mergina jau išleista iš ligoninės, jai įteiktas šaukimas atvykti į policiją.
Prokuratūros duomenimis, BMW vairuotojai pareikšti įtarimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo.

Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai

Už dviejų žmonių gyvybę nusinešusios avarijos sukėlimą būnant neblaiviam gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.
Įtariamajai tapusiai merginai skirta kardomoji priemonė – pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
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Tragiška avarija Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvykio ankstų šeštadienio rytą.
Įtariama, kad į apšvietimo stulpą Žirmūnų gatvėje įsirėžusio BMW 530e vairuotoja Vilniaus gatvėmis lenktyniavo su kitu automobiliu.
Per avariją žuvo du BMW keleiviai: mergina (gim. 2007 m.) ir vaikinas (gim. 2005 m).
Automobilio vairuotojai buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,58 prom.). Ji dėl kūno sumušimų buvo nuvežta į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę.
VilniusBMW avarijaįtarimai
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