Paramediko nužudymu įtariama buvusi sutuoktinė vėl bando išeiti į laisvę

„Suėmimas yra per griežta priemonė ir, mano galva, įstatyme numatytus tikslus galima pasiekti alternatyviomis kardomosiomis priemonėmis.
Prokuroras, aišku, turi kitokią nuomonę. Jis mano, kad turi būti kitaip. Sutinkame, kad suėmimas būtų pakeistas į apykoję, užstatą, ar būtų paskirti apribojimai – bet kokie variantai tinka, kokius nustatytų teismas. 10, 20, 50 tūkstančių eurų – ne problema, dar galima nekilnojamąjį turtą įkeisti.
Tikslo bėgti, slėptis ar kažką paveikti nėra, tai galima garantuoti. Mes tikimės, kad būsime išgirsti“, – Eltai sakė J. Sadauskienės advokatas Vaidotas Sviderskis.
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Panevėžio apygardos teismas skundo nagrinėjimo datos kol kas nėra paskyręs. Advokatas mano, kad posėdis vyks nuotoliniu būdu.
Bendravimas su vaikais nevyksta
V. Sviderskis sako, kad kol J. Sadauskienė laikoma suimta kalėjime, ji nemato savo vaikų, jie jai neatvežami. Mažamečius dabar augina nužudytojo tėvai.
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„Vaikai faktiškai tris mėnesius nematė mamos“, – sakė advokatas.
Jis mano, kad mamos ir jos mažamečių vaikų bendravimo ribojimas susijęs su įtariamosios pozicija ikiteisminiame tyrime – moteris kaltės dėl pareikštų įtarimų nepripažįsta.
Panevėžio apylinkės teismas birželio 17 d. pilnai patenkino prokuratūros prašymą ir maksimaliam terminui – trims mėnesiams – pratęsė kardomojo suėmimo terminą paramediko M. Sadausko nužudymu įtariamai jo buvusiai sutuoktinei.
Teismo sprendimu suėmimas pratęstas visais trimis įstatyme numatytais pagrindais, kad gali trukdyti procesui, bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei daryti naujus nusikaltimus. Įtariamosios suėmimo terminas pratęstas iki rugsėjo 21 d., pranešė teismas.
Tada J. Sadauskienė šiame teismo posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu, ji prašė netaikyti griežčiausios kardomosios priemonės.
Suimti J. Sadauskienę trijų mėnesių laikotarpiui prokuratūra prašė ir balandį, tačiau tada teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir nustatė trumpesnį – dviejų mėnesių – suėmimo terminą.
Paramediko nužudymo byloje iš viso yra trys įtariamieji. Panevėžio apylinkės teismas paramediko buvusią sutuoktinę J. Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Kitą įtariamąjį Ilją Solkaną teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkano tėvas.
V. Solkano suėmimo terminas antradienį buvo pratęstas trims mėnesiams.
ELTA primena, kad paramediko M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus jam pranešė gavęs užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad darželio ten nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Mantas SadauskasJustina GaigalaitėNU
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