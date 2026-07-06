Šilutėje moteris sumušė mažametį, Vilniuje nuo chuliganų nukentėjo du nepilnamečiai

Vakare policija gavo pranešimą, kad apie 17.00 val. Šilutėje, Gluosnių gatvėje, moteris, gim. 1999 m., sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui, gim. 2016 m.
Įtariamoji sulaikyta. Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kike vėliau policijai buvo pranešta, kad 20 val. 29 min. Vilniuje, Verkių gatvėje, viešoje vietoje, buvo sumušti du nepilnamečiai (gim. 2011 m.).
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Dėl viešosios tvarkos pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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