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Kriminalai
Sukčiai iš senjoro Jurbarke išviliojo 3,4 tūkst. eurų
2026 m. liepos 6 d. 10:42
Sekmadienį policija gavo pranešimą, kad sukčiai iš senjoro Jurbarke grynaisiais išviliojo 3,4 tūkst. eurų.
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Kaip pranešė policija, pinigai apgaule išvilioti iš 1948 m. gimusio vyro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 182 str. 1 d dėl sukčiavimo.
Jurbarkas
sukčiai
Policija
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