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Vilniuje vagių grobiu tapo „Toyota Rav4“, Šiaulių rajone – „Land Rover Discovery Sport“

2026 m. liepos 6 d. 10:37
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo du pranešimus apie Vilniuje ir Šiaulių rajone pavogtus automobilius.
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Apie 8 val. Šiaulių rajone, Šiupylių kaime, iš automobilių stovėjimo aikštelės vyras (gim. 1992 m.) pagrobė automobilį „Land Rover Discovery Sport“ (pagamintas 2016 m.), kuris tą pačią dieną, apie 9 val. 40 min., buvo rastas po eismo įvykio Kauno rajone, Juodonių kaime.
Neblaivus (1,18 prom.) vyras buvo uždarytas į areštinę.
9 val. 30 min. Vilniuje, P. Žadeikos gatvėje, buvo pavogtas automobilis „Toyota Rav4“ (pagamintas 2020 m.).
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VilniusŠiaulių rajonasToyota RAV 4
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