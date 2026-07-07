Aiškėja daugiau avariją sukėlusios 19-metės gyvenimo faktų: susidūrimas su teisėsauga – ne pirmas

Kaip skelbia portalas Alfa.lt, 19-metė BMW vairuotoja dar iki kraupios avarijos turėjo reikalų su teisėsauga, tačiau dėl jauno amžiaus atsakomybės išvengė.
Portalo žiniomis, 2022 m. vėlų rugpjūčio 31 d. vakarą Š. Liman sostinėje, Pergalės gatvėje, į „Vilniaus viešojo transporto“ (VVT) autobusą metė plytą. Tuomet dar nepilnametė Š. Liman iškūlė jo langą, už jo pakeitimą VVT vėliau teko pakloti 675,99 euro.
„...pagal požymius padaryta nusikalstama veika pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 str. 1 d. dėl to, kad iš chuliganiškų paskatų buvo apgadintas autobusas, tačiau nusikalstamos veikos padarymu metu E. Krogertaitė dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio ji atsako pagal baudžiamuosius įstatymus.
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Tačiau atsižvelgiant į ikiteisminio tyrimo metu gautus duomenis manytina, kad <...> motina Ingrida Liman-Krot <...> neįgyvendino tėvų valdžios, nesugebėjo tinkamai rūpintis bei auklėti savo dukrą, todėl galima traktuoti kaip tėvų valdžios nepanaudojimą, o tai atitinka Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 str., todėl medžiaga perduota tirti dėl administracinio nusižengimo pradėjimo“, – toks sprendimas, Alfa.lt turimais duomenimis, 2022 m. spalį buvo priimtas Vilniaus apylinkės prokuratūroje.
Primename, kad praėjus 3 dienoms po tragedijos teisėsauga patvirtino, jog viena versijų – prieš lemtingą smūgį vyko lenktyniavimas sostinės gatvėse.
Tiksliau viskas paaiškės, išsamiai peržiūrėjus ir įvertinus mieste įrengtų vaizdo kamerų medžiagą. Per avariją žuvo kartu su Š. Liman vykę keleiviai – 21 metų vaikinas ir 19 metų mergina.
Pirminiais duomenimis, vaikinas su merginomis susipažino naktiniame klube. Pasak prokuroro, tragedijai įtakos galėjo turėti automobilio greitis, vairuotojos neblaivumas (0,58 prom. alkoholio), atsakingumo ir patirties stoka.
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Portalo Lrytas žiniomis, BMW greitis galėjo siekti 100 kilometrų per valandą ar dar daugiau. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau.
Įtariamoji parodymų neduoda
„Įtariamoji savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų nedavė“, – portalui Lrytas antradienį po pietų pranešė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Š. Liman anksčiau nebuvo teista, tačiau jau kartą administracine tvarka buvo bausta dėl Kelių teismo taisyklių pažeidimo, nors teises įgijo prieš nepilnus 2 mėnesius.
Paimti mėginiai, siekiant nustatyti ne tik apsvaigimo nuo alkoholio laipsnį, bet ir faktą, ar mergina prieš leisdamasi į kelionę nevartojo narkotikų.
Po avarijos Š. Liman buvo pristatyta į ligoninę, bet vėliau iš jos išleista, skyrus švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti. Dar viena jai taikoma kardomoji priemonė – teisės vairuoti transporto priemones sustabdymas.
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