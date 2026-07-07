Druskininkų pasieniečiai vienu kartu nutupdė keturis iš Baltarusijos įskridusius dronus

Tai buvo pirmas toks atvejis VSAT veikloje, kai tiek dronų perimta vienu metu toje pačioje vietoje.
Penktadienio naktį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai Jaskonių kaimo (Druskininkų sav.) apylinkėse, apie 1 km nuo sienos su Baltarusija, tamsoje išgirdo garsus, būdingus keliems skrendantiems bepiločiams orlaiviams.
Beveik tuo pat metu techninėmis priemonėmis Druskininkų pasieniečiai pastebėjo nuo Baltarusijos pusės skrendančius objektus.
Varėnos r. pasieniečiai nutupdė savadarbę skraidyklę: dronas su savimi gabeno nelegalų laimikį
VSAT pareigūnai nedelsdami sklindančio garso kryptimis iš skirtingų vietų panaudojo kelias antidronines įrangas. Rezultato ilgai laukti nereikėjo: visi keturi dronai su kroviniais vienas po kito krito ant žemės.
Į įvykio vietą tamsoje ieškoti nutupdytų skraidyklių buvo išsiųstos papildomos sargybos. Po miškingą vietovę pasklidę pasieniečiai ir naktį, ir jau prašvitus surado keturis dronus ir jais gabentus rūkalus.
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Tai buvo pirmas toks atvejis VSAT veikloje, kai vienu metu toje pat vietoje buvo perimti net keturi iš Baltarusijos įskridę dronai.
Visa tai VSAT pareigūnai pargabeno į Druskininkų užkardą. Paaiškėjo, kad šiomis skraidyklėmis kontrabandininkai iš Baltarusijos planavo nelegaliai perskraidinti į Lietuvą 4 998 pakelius cigarečių „Queen Mentol“, „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, yra daugiau kaip 27,5 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Perimti bepiločiai ir jais atgabentos baltarusiškos cigaretės saugomi Druskininkų pasienio užkardoje.
Per daugiau kaip šešis 2026-ųjų mėnesius pasieniečiai jau nutupdė 29 iš Baltarusijos kontrabandinius rūkalus skraidinusius dronus.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 tokius bepiločius. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaidronai
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