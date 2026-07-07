Girtas vyras Radviliškyje padegė automobilį – moteris spėjo išlipti, įtariamasis blaivėsi areštinėje

Kaip savaitgalį jau skelbė policija, liepos 3 d. apie 22 val. Radviliškyje, Gedimino g., automobilių stovėjimo aikštelėje, vyriškis degiu skysčiu apipylė ir padegė automobilį „Toyota Prius“, pagamintą 2014 m.
Gaisro metu apdegė automobilio priekinė dalis. Turtinė žala tikslinama.
Pasak policijos, įtariamasis (gim. 1966 m.) buvo nesunkiai apgirtęs. Jam po įvykio nustatytas 0,55 prom. girtumas.
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Pirmadienį ugniagesiai pateikė naujų įvykio detalių. Pasak Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešimo, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, degė automobilis „Toyota Prius“. Gaisro metu išdegė automobilio priekis, apdegė variklio skyrius ir panelė, įtrūko priekinis stiklas.
Ugniagesiai teigia, kad jiems atvykus vairuotoja iš automobilio buvo išlipusi pati, ją apžiūrėjo medikai, moteris nenukentėjo.
Tuo tarpu keleivį iš degančio automobilio ištraukė gelbėtojai ir perdavė policijos pareigūnams. Po medikų apžiūros keleivis nuvežtas į Šiaulių ligoninę. Policija praneša, kad įtariamasis galiausiai buvo uždarytas į areštinę.
Įvykis tiriamas.
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