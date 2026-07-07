Iš parduotuvės arši vagilė su grobiu veržėsi per jėgą: moters sustabdyti nepavyko

Turtinis nusikaltimas pirmadienio (liepos 6 d.) vakarui prasidedant įvykdytas vasarotojų pilnoje Palangoje.
Policininkai iškviesti į Vytauto gatvę – kurorto centre esančią parduotuvę. Šurmulys joje kilo apie 17 val. 46 min. Vagystę įvykdė į ją užėjusi moteris.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, ji atvirai pavogė ne maisto produktus ar gėrimus. Čiupusi prekių už 211 eurų, ilgapirštė spruko iš parduotuvės.
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Vagilei kelią pastojo 58 metų parduotuvės darbuotoja. Tačiau nusikaltėlės tai nesustabdė – ji sužalojo moterį ir iš įvykio vietos pasišalino.
Dėl patirtų sužalojimų, nukentėjusioji perduota medikams.
Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes ir bando nustatyti įtariamosios asmenybę.
Palangos miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės – atviro svetimo turto pagrobimo.
VagystėsužalojimasPalanga
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