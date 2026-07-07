Iš vilnietės ir marijampoliečio sukčiai išviliojo 24 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, liepos 6 d. apie 19 val. 18 min. į Vilniaus policiją kreipėsi moteris (gimusi 1937 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 8 val. 46 min., Vilniuje, būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 13 000 eurų.
Taip pat liepos 6 d. apie 18 val. 12 min. į Marijampolės apskrities VPK kreipėsi vyras (gim. 1955 m.), kuris pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 17 val., Marijampolėje, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie prisistatę banko darbuotoju ir policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 11 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
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Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
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