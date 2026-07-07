Kaune akmenimis apmėtytam ir šratais apšaudytam vyrui prireikė medikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 6 d. apie 4 val. Kaune, Marijampolės pl. ir Razetų aklg. sankryžoje, keturi vyriškiai akmenimis apmėtė vyrą (gim. 1967 m.) bei jį, galimai iš šratinio ginklo, apšaudė.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 2007 m.), kurio automobilyje „VW Golf“ kratos metu rastas ir paimtas šaunamasis ginklas bei plastikiniai šratai, nesulaikytas. Jam įteiktas šaukimas į apklausą.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasKaunasakmenys
Rodyti daugiau žymių