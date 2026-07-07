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Kaune akmenimis apmėtytam ir šratais apšaudytam vyrui prireikė medikų

2026 m. liepos 7 d. 10:18
Lrytas.lt
Kauno policija aiškinasi incidentą, kuomet keturi vyrai akmenis apmėtė penktą vyriškį ir dar apšaudė jį šratais. 
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 6 d. apie 4 val. Kaune, Marijampolės pl. ir Razetų aklg. sankryžoje, keturi vyriškiai akmenimis apmėtė vyrą (gim. 1967 m.) bei jį, galimai iš šratinio ginklo, apšaudė.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 2007 m.), kurio automobilyje „VW Golf“ kratos metu rastas ir paimtas šaunamasis ginklas bei plastikiniai šratai, nesulaikytas. Jam įteiktas šaukimas į apklausą.
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