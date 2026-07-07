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Kaune nuteisti trys vyrai – dėl narkotikų kontrabandos dviem skirti ilgi metai kalėjimo

2026 m. liepos 7 d. 11:37
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo E. K. ir D. Š. pripažinti kaltais neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei šių medžiagų kontrabandos, o I. K. – dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
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Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji I. K. ir E. K. savo reikmėms, siekdami kelionės metu vartoti, įsigijo du paketus su apie 0,5 g kokaino. Minėtą kiekį kvaišalų kaltinamieji automobiliu „Volvo“ pervežė į Lenkijos teritoriją, o tą patį vakarą juos parsivežė į Lietuvą.
Vyrai kirto valstybės sieną per Lazdijų rajone esantį pasienio punktą, o kiek vėliau, tame pačiame rajone, policijos pareigūnams sustabdžius automobilį, asmens kratos metu narkotinė medžiaga buvo rasta ir paimta.
Nustatyta, kad kaltinamas E. K. savo gyvenamojoje vietoje laikė asmeninėms reikmėms įgytą psichotropinę medžiagą – 0,8 g ketamino. Tyrimo duomenimis, kaltinamieji E. K. ir D. Š. susitarė vykdyti kvaišalų kontrabandą iš Lenkijos. E. K., gavęs nurodymus ir pinigų pavedimą iš D. Š., neteisėtai įgijo beveik 4 kg 4-CMC, supakuotos 4 paketuose. Kaltinamasis šias medžiagas įvežė į Lietuvą, tačiau jo vairuojamas automobilis buvo sustabdytas, o kvaišalai paimti policijos pareigūnų.
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Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, visus tris kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų. E. K skirta subendrinta 8 metų, o D. Š – 11 metų laisvės atėmimo bausmės. Šiuo nuosprendžiu I. K. skirta 5 tūkst. 500 eurų bauda.
Kauno apygardos teismo 2026 m. liepos 3 d. nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
narkotikų kontrabandanuosprendisKauno apygardos teismas

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