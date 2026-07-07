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Per vieną parą Kaune pavogti mažiausiai trys automobiliai

2026 m. liepos 7 d. 10:26
Lrytas.lt
Kaune siaučia automobilių vagys. Per vieną dieną mažiausiai trys savininkai pasigedo savo transporto priemonių.
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Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 6 d. apie 7 val. 30 min. Kaune, A. Baranausko g., iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Kia Stinger“ (pagamintas 2023 m.).
Nuostolis – 24 000 eurų. 
Taip pat liepos 6 d. apie 8 val. 45 min. Kaune, V. Krėvės pr., iš automobilių stovėjimo aikštelės, pavogtas automobilis „Lexus RX450H“ (pagamintas 2021 m.).
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Nuostolis – 43 000 eurų. 
Tą pačią dieną apie 11 val. 40 min. Kaune, iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Hyundai ix35“ (pagamintas 2019 m.).
Nuostolis – 18 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Vagystėvogtas automobilisKaunas
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