Per vieną parą Kaune pavogti mažiausiai trys automobiliai

Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 6 d. apie 7 val. 30 min. Kaune, A. Baranausko g., iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Kia Stinger“ (pagamintas 2023 m.).
Nuostolis – 24 000 eurų.
Taip pat liepos 6 d. apie 8 val. 45 min. Kaune, V. Krėvės pr., iš automobilių stovėjimo aikštelės, pavogtas automobilis „Lexus RX450H“ (pagamintas 2021 m.).
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Nuostolis – 43 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 11 val. 40 min. Kaune, iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Hyundai ix35“ (pagamintas 2019 m.).
Nuostolis – 18 000 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Vagystėvogtas automobilisKaunas
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