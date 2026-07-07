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Nuo galimo BMW greičio – iki gatvės lenktynių: naujausi faktai apie tragišką avariją Vilniuje

2026 m. liepos 7 d. 16:27
Praėjus 3 paroms nuo platų atgarsį visuomenės sukėlusios, dvi gyvybes nusinešusios avarijos Vilniaus Žirmūnų mikrorajone, kurios metu neblaivios 19-metės Šarlotės Liman vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą, aiškėja nauji tragedijos faktai. Teisėsauga patvirtino, jog viena versijų – prieš lemtingą smūgį vyko dviejų automobilių lenktynės sostinės gatvėse.
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„Prielaidų dėl lenktyniavimo yra“, – naujienų portalą TV3.lt informavo tyrimui vadovaujantis prokuroras Linas Gružas.
Tiksliau viskas paaiškės, išsamiai peržiūrėjus ir įvertinus mieste įrengtų vaizdo kamerų medžiagą.
Per avariją žuvo kartu su Š. Liman vykę keleiviai – 21 metų vaikinas ir 19 metų mergina.

Tragiškos lenktynės Vilniaus gatvėmis: 19-metės vairuotas BMW rėžėsi į stulpą, žuvo du keleiviai

Pasak prokuroro, tragedijai įtakos galėjo turėti automobilio greitis, neblaivumas, atsakingumo ir patirties stoka.
Po avarijos Š. Liman buvo pristatyta į gydymo įstaigą, bet vėliau iš jos išleista, skyrus švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
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