Nuo galimo BMW greičio – iki gatvės lenktynių: naujausi faktai apie tragišką avariją Vilniuje

„Prielaidų dėl lenktyniavimo yra“, – naujienų portalą TV3.lt informavo tyrimui vadovaujantis prokuroras Linas Gružas.
Tiksliau viskas paaiškės, išsamiai peržiūrėjus ir įvertinus mieste įrengtų vaizdo kamerų medžiagą.
Per avariją žuvo kartu su Š. Liman vykę keleiviai – 21 metų vaikinas ir 19 metų mergina.
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Pasak prokuroro, tragedijai įtakos galėjo turėti automobilio greitis, neblaivumas, atsakingumo ir patirties stoka.
Po avarijos Š. Liman buvo pristatyta į gydymo įstaigą, bet vėliau iš jos išleista, skyrus švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
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