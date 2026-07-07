Vilniaus apskrities VPK informavo, kad liepos 5 d. apie 23 val. socialiniame tinkle „Facebook“ vyras (gim. 1972 m.) įkėlė vaizdo įrašą, kuriame jis Vilniuje, Dūkštų g., viešai tyčiojosi, kurstė neapykantą, diskriminavo žmonių grupę dėl jų tautybės, kalbos, kilmės, religijos, tikėjimo, o tiksliau – priėjęs prie viešoje vietoje stovinčių trijų vyrų, juos apspjovė bei skatino ir kitus žmones tai daryti.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Vieša informacija yra tai, kad sulaikytasis yra socialinių tinklų aktyvistas Grafas Liutkevičius. Policija pas jį apsilankė po skandalingo vaizdo įrašo, paviešinto socialiniame tinkle „Facebook“.
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Įrašė matyti, kaip filmuotojas prieina prie trijų gatvėje stovinčių žydų tautybės vyrų ir pradeda juos kalbinti lietuviškai, tačiau šie paprašo kalbėti angliškai. Tuomet vaizdo įrašo autorius angliškai sako girdėjęs, kad žydai mėgsta spaudyti ant krikščionių. Nors vyrai tai neigia, filmuotojos jų nesiklauso liepia jiems važiuoti namo, o vėliau du iš jų apspjaudo.
Greta šio vaizdo įrašo G. Liutkevičius paviešino ilgą savo pasiteisinimą, žydus kaltindamas įvairiomis blogybėmis ir ragino kitus žmones elgtis taip pat. Šiuos du vaizdo įrašus socialiniame tinkle „Facebook“ vienijo įrašas: „Naujas IŠŠŪKIS: „apspjauk sionistą ir paviešink“.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią tautą, rasę, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį žmogų dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, negalios, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos arba įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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