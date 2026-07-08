Autobuse iš Rygos sulaikyti du prieglobsčio „prašytojai“ su netikrais dokumentais

Antradienio naktį Joniškio rajone, ties Kalvių kaimu, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į Lenkiją vykusį maršrutinį autobusą „Mersedes–Benz“. Autobusas su estiškais valstybinio numerio ženklais važiavo reisu Vaasa (Suomija)–Varšuva per Rygą.
Autobuso keleivius tikrinusių pasieniečių dėmesį patraukė iš Rygos važiavę du jauni svetimšaliai, kurie pateikė Austrijos piliečių asmens tapatybės korteles. Nuotraukos dokumentuose akivaizdžiai nesutapo su keleivių išvaizda. Kitų dokumentų, suteikiančių teisę atvykti ir būti Lietuvoje, užsieniečiai neturėjo.
Vis dėlto VSAT pareigūnai nustatė, kad iš tiesų šie keleiviai – 22-ejų Somalio piliečiai, kuriems gegužės mėnesį Latvijoje buvo išduotos prieglobsčio prašytojo kortelės.
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Pirminiais duomenimis, užsieniečiai iš Somalio, valstybės rytų Afrikoje, atskrido į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai kirtę sieną, atsidūrė Latvijoje ir ten buvo sulaikyti. Pasiprašė prieglobsčio, bet nelaukdami sprendimo pasišalino iš tokių asmenų apgyvendinimo centro Latvijoje, planuodami per Lietuvą ir Lenkiją keliauti toliau į Vakarus, kol pasieks vieną iš išsvajotų šalių, greičiausiai – Vokietiją.
Somalio piliečius VSAT pareigūnai išlaipino iš autobuso ir sulaikė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad austriškos tapatybės kortelės – suklastotos.
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Taktiką, kai į ES besibraunantys neteisėti migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o pradėjus tokias procedūras ieško progų sprukti į Vakarų Europą, jie naudoja dažnai. Latvija ir Lietuva neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės.
Neteisėtai įsibrovę į Latviją, migrantai neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos žmonių toliau į Vakarus vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet apsirūpinę svetimais ar klastotais kelionės dokumentais keliauja ir maršrutiniais autobusais, traukiniais ar pavežėjų automobiliais.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
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