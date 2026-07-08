Gargždų gyventojas kaltinamas narkotinių medžiagų platinimu nepilnamečiams

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. balandžio 7 d. du nepilnamečiai, iš anksto susitarę įsigyti narkotinių medžiagų, nuvyko į Debreceno gatvę Klaipėdoje, kur, kaip įtariama, iš kaltinamojo įsigijo kanapių. Netrukus po jų įsigijimo policijos pareigūnai narkotinę medžiagą rado ir paėmė.
Tyrimo duomenimis, tą pačią dieną gargždiškis kanapių pardavė ir kitam žmogui. Atlikus kratą jo bute, pareigūnai rado daugiau kaip 611 gramų šios narkotinės medžiagos.
Gargždų gyventojui pareikšti kaltinimai, susiję su narkotikais ir jų platinimu. Taip pat prokuroro nutarimu kaltinamojo turimoms lėšoms, kurių suma viršija 5 tūkst. eurų, pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Šias lėšas bus siekiama konfiskuoti.
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Kaltinimai pareikšti ir trim nepilnamečiams.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad už narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimą nepilnamečiams gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė nuo 3 iki 12 metų.
narkotikų platinimaskvaišalaiKlaipėda
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