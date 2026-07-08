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Girtą vairuotoją Vilniuje paryčiais išdavė jo automobilyje sumontuotas saugumo įrenginys

2026 m. liepos 8 d. 09:11
Lrytas.lt
Vilniuje trečiadienio rytą policijai įkliuvo girtas vairuotojas. Pareigūnai vyrą sulaikė po to, kai jo automobilyje sumontuotas saugumo įrenginys automatiškai pranešė apie vairuotojo sukeltą avariją.
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Liepos 8 d. apie 5 val. 49 min. policijoje gautas automatinis „e-Call“ pranešimas, kad sostinėje, Žvejų g., į avariją pateko automobilis „Volvo“. Pareigūnai iš karto pabandė perskambinti automobilio savininkui, tačiau su policija niekas nekalbėjo. 
Nelaimės signalą perdavęs automobilio saugumo įrenginys pareigūnams nusiuntė ir tikslias įvykio koordinates. Tade jau netrukus įvykio vietoje buvo policijos ekipažas.
Paaiškėjo, kad autotomobilio vairuotojas (gim. 1991 m.) yra girtas. Į pareigūnų alkotesterį vyras pripūtė 1,57 prom.
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