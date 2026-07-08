Išleistas į parduotuvę iš Alytaus kalėjimo paspruko kalinys – paskelbta paieška, prašoma visuomenės pagalbos

Liepos 8 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Alytaus kalėjimo budėtojas informavo, kad nustatytu laiku į Alytaus kalėjimo atviruosius namus iš parduotuvės negrįžo nuteistasis Ernestas Zarauskas (gim. 1989 m.).
Nedelsiant paskelbta bėglio paieška. Jo buvimo vietą nustatinėja atsakingos institucijos.
Lietuvos kalėjimų tarnyba prašo gyventojų, turinčių informacijos apie Ernesto Zarausko buvimo vietą, pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112 arba artimiausiam policijos komisariatui.
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