Kauno prokurorui J. Bagdonavičiui pareikšti įtarimai dėl galimo smurto prieš sutuoktinę

„Tyrimas atliekamas pagal BK 140 str. 2 d. ir 145 str. 1 d. (dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo bei dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo – Lrytas past.). Pagal abu šiuos straipsnius pareikšti įtarimai, kardomoji priemonė paskirta“, – Eltą informavo Generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinonienė.
Minėti Baudžiamojo kodekso straipsniai numato atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą artimajam giminaičiui arba šeimos nariui bei grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimą.
Birželio 27-osios vakarą Kauno apskrities policija gavo pranešimą apie į ligoninę pristatytą moterį. Ji nurodė, kad ją sumušė sutuoktinis – Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras. Netrukus dėl prokuroro J. Bagdonavičiaus galimų veiksmų buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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Kaip skelbė Policijos departamentas, birželio 27 d. apie 17 val. 47 min. į Kauno ligoninę iš namų šiame mieste pristatyta moteris (gimusi 1973 m.), kuri paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 16 val. 30 min., namuose, konflikto metu, ją sumušė sutuoktinis. Jis yra Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras (gim. 1964 m.). Įtariamajam buvo įteiktas šaukimas atvykti į apklausą policijoje.
Pareiškime policijai nurodoma, kad birželio 27 d., tarp šeimos narių kilus konfliktui, vienas suaugęs žmogus patyrė sužalojimus, jam buvo grasinama. Dėl patirtų sužalojimų žmogus kreipėsi į gydymo įstaigą.
ELTA primena, kad J. Bagdonavičius anksčiau ėjo Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo pareigas. Jis, dar viena prokurorė ir advokatas buvo sulaukę kaltinimų dėl korupcijos. Prokuroras J.Bagdonavičius ir advokatas buvo kaltinami prokurorei perdavę alkoholinio gėrimo butelį, kad ji leistų advokatui susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir pateikti prašymą reikalingai ekspertizei skirti. Prokurorai ir advokatas buvo išteisinti visų instancijų teismuose.
Pastaruoju metu 62-ejų J. Bagdonavičius dirbo Kauno apylinkės prokuratūros 2-jame skyriuje eiliniu prokuroru.
smurtas artimoje aplinkojeKaunasprokuroras
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