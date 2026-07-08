Lenkijos pasieniečiai praneša apie šiek tiek sumažėjusį migrantų srautą iš Lietuvos, tačiau visiškai jis nesustoja

Kaip informuoja Lenkijos pasieniečiai, per savaitgalį Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai sulaikė 10 užsieniečių, nelegaliai atvykusių per Lietuvą. 8 Somalio ir 2 Jemeno piliečiai Lietuvos ir Lenkijos sieną kirto pėsčiomis tam neskirtoje vietoje.
Sulaikyti migrantai perduoti Lietuvos pareigūnams.
Liepos 7 d. lenkų pasieniečiai, dirbę kartu su policijos pareigūnais, netoli Špiliškės kaimo sulaikė 5 Somalio ir vieną Maroko pilietį.
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Nei vienas sulaikytas užsienietis neturėjo dokumentų, leidžiančių legaliai kirsti sieną ir būti Lenkijos teritorijoje.
Išsiaiškinus, kad migrantai sieną iš Lietuvos pusės kirto tam nenustatytoje vietoje, visi grąžinti mūsų šalies pareigūnams.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios Lietuvos pareigūnams jau perduota beveik 900 žmonių, neteisėtai į Lenkiją atvykusių per mūsų šalį.
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