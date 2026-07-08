Lietuvos dienaKriminalai

Lenkijos pasieniečiai praneša apie šiek tiek sumažėjusį migrantų srautą iš Lietuvos, tačiau visiškai jis nesustoja

2026 m. liepos 8 d. 12:24
Lrytas.lt
Migrantų srautas, iš Lietuvos plūdęs į Lenkiją pastarosiomis dienomis šiek tiek sumažėjo, tačiau visai jis vis tiek nesustojo. Bent po kelis nelegaliai į Lenkiją iš mūsų šalies patekusius užsieniečius pranešama kasdien.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip informuoja Lenkijos pasieniečiai, per savaitgalį Palenkės pasienio apsaugos pareigūnai sulaikė 10 užsieniečių, nelegaliai atvykusių per Lietuvą. 8 Somalio ir 2 Jemeno piliečiai Lietuvos ir Lenkijos sieną kirto pėsčiomis tam neskirtoje vietoje.
Sulaikyti migrantai perduoti Lietuvos pareigūnams.
Liepos 7 d. lenkų pasieniečiai, dirbę kartu su policijos pareigūnais, netoli Špiliškės kaimo sulaikė 5 Somalio ir vieną Maroko pilietį.
Susiję straipsniai
Po gaudynių Ukmergės r. sulaikyti rumunas ir ispanas, per Lietuvą gabenę 17 migrantų

Po gaudynių Ukmergės r. sulaikyti rumunas ir ispanas, per Lietuvą gabenę 17 migrantų

Lenkijos pasieniečiams įkliuvo Latvijoje paimtus ir per Lietuvą pervežtus 54 nelegalius migrantus gabenęs rumunas  

Lenkijos pasieniečiams įkliuvo Latvijoje paimtus ir per Lietuvą pervežtus 54 nelegalius migrantus gabenęs rumunas   (1)

Kėdainių rajone įkliuvo septynis afrikiečius iš Latvijos gabenęs vyras

Kėdainių rajone įkliuvo septynis afrikiečius iš Latvijos gabenęs vyras

Nei vienas sulaikytas užsienietis neturėjo dokumentų, leidžiančių legaliai kirsti sieną ir būti Lenkijos teritorijoje.
Išsiaiškinus, kad migrantai sieną iš Lietuvos pusės kirto tam nenustatytoje vietoje, visi grąžinti mūsų šalies pareigūnams.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios Lietuvos pareigūnams jau perduota beveik 900 žmonių, neteisėtai į Lenkiją atvykusių per mūsų šalį.
migrantaiLenkijasulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.