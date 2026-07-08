„Su liepos 4 d. paryčiais Vilniuje, Žirmūnų g., įvykusia avarija galimai susijusios transporto priemonės ir jas vairavę žmonės yra nustatyti, jų veiksmai bus vertinami ikiteisminio tyrimo metu“, – rašoma Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Gintarės Vitkauskaitės-Šatkauskienės atsakyme Eltai.
Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl, įtariama, eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo būnant neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus.
Prokuratūra teigia, kad šiuo metu intensyviai atliekami proceso veiksmai, renkami tyrimui reikšmingi duomenys, siekiama nustatyti tikslias įvykio aplinkybes.
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Prokuratūra atliekamų procesinių veiksmų nekomentuoja, o detalesnė informacija, siekiant nepakenkti atliekamam ikiteisminiam tyrimui, šiuo metu neviešinama.
ELTA primena, kad įtariamoji tragiškos avarijos sukėlimu Žirmūnuose kaltę pripažįsta, tačiau parodymų ikiteisminio tyrimo pareigūnams dar nedavė.
„Įtarimai šiame tyrime pareikšti 2007 m. gimusiai merginai. Įtariamoji pagal pareikštą įtarimą savo kaltę pripažįsta, tačiau parodymų nedavė“, – rašoma prokuratūros atsakyme Eltai.
Prokuratūra Eltą taip pat informavo, kad 19-metė anksčiau nebuvo teista, šiuo metu turimais duomenimis, dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo vieną kartą buvo bausta administracine tvarka.
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Lrytas skelbė, kad mergina vairuotojo pažymėjimą įgijo tik gegužę.
Dėl liepos 4-osios paryčiais Vilniuje, Žirmūnų gatvėje, įvykusios avarijos atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl, įtariama, eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimo būnant neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus.
„Duomenų apie įtariamosios apsvaigimą nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų šioje tyrimo stadijoje nėra, tai bus nustatoma ikiteisminio tyrimo metu. Po įvykio jai buvo nustatytas 0,58 promilių girtumas“, – teigia prokuratūra.
Šiuo metu įtariamajai skirtos šios kardomosios priemonės: dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir specialiosios teisės vairuoti transporto priemones sustabdymas. Įvertinus pirminius tyrimo duomenis, į teismą dėl kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo nebuvo kreipiamasi.
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Prokuratūra prašo gyventojų, tapusių įvykio liudytojais ar turinčių vaizdo medžiagos, susijusios su šiuo ikiteisminiu tyrimu, turimą informaciją pateikti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai el. paštu inga.vaitkuviene@policija.lt.
Šeštadienį paryčiais Vilniuje įvyko tragiška eismo nelaimė – per avariją žuvo du jaunuoliai.
Kaip jau skelbė Lrytas, apie 4 val. 20 min., Žirmūnų gatvėje, automobilis BMW 530, vairuojamas merginos (gimusi 2007 m.), nesuvaldytas atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Per eismo įvykį žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas.
Mašina buvo stipriai suknežinta, ji skilo į dalis, buvo nuverstas stulpas, kilo gaisras.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad gaisro metu apdegė automobilio galinės sėdynės, aprūko salono vidus. Du žmonės buvo iškritę iš automobilio, be gyvybės požymių. Atvykę greitosios medikai konstatavo jų mirtį.
Automobilio vairuotoja iš automobilio išlipo savarankiškai. Po medikų apžiūros ji buvo išvežta į ligoninę.
BMW avarijažuvo žmonėsVilnius
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