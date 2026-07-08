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Šakių r. sulaikytas prancūzas, į nuomoto mikroautobuso krovinių skyrių prigrūdęs migrantų

2026 m. liepos 8 d. 14:04
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bendradarbiaujant VSAT ir policijos pareigūnams, Šakių rajone buvo sulaikytas Prancūzijos pilietis, įtariamas neteisėtai gabenęs 19 neteisėtų migrantų. Pasieniečiai pradėjo ikiteisminį tyrimą, prancūzas suimtas trims mėnesiams.
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Sekmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriui perdavus informaciją, policijos pareigūnai Šakių rajone ties Kidulių kaimu sustabdė Lietuvoje registruotą krovininį furgoną „Volkswagen Crafter“ su įmonės „Bolt Drive“ logotipu.
Automobilį vairavo 23-ejų Prancūzijos pilietis. Krovinių skyrius buvo pilnas keleivių. Pirminiais duomenimis, iš 19 neteisėtų migrantų 11 buvo Irano, po 4 – Pakistano ir Afganistano piliečius.
Visi užsieniečiai, išskyrus du Irano piliečius, neturėjo jokių asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių dokumentų.

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Lietuvoje išsinuomotą automobilį vairavęs prancūzas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną savanaudiškais tikslais VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Neteisėtus migrantus gabenusiam Prancūzijos piliečiui antradienį teismas skyrė kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
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Automobilis „Volkswagen Crafter“, kaip nusikaltimo įkaltis, laikinai saugomas viename iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai paprastai grąžina kolegoms latviams.
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