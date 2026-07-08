Sukčiai siaučia toliau: sumos nebuvo kosminės, tačiau nukentėjo daugybė žmonių

Policijos departamentas praneša, kad liepos 7 d. apie 16 val. 56 min. į Kauno apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1946 m.), kuri pareiškė, kad liepos 6 d. apie 17 val. 11 min. Kaune, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 13 850 eurų.
Panevėžio apskrities VPK informuoja, kad dar liepos 2 d. apie 21 val. Panevėžyje, vyras (gim. 1981 m.) pranešė, kad gavo žinutę dėl baudos, prisijungė prie savo banko paskyros ir nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Turtinė žala – 4 990 eurų.
Liepos 3 d. apie 15 val. 49 min. Panevėžyje, moteris (gimusi 1969 m.) pranešė, kad jungėsi prie banko internetinės svetainė ir nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Turtinė žala – 1 241 euras.
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Vilniaus apskrities VPK informuoja, kad liepos 7 d. gautas vyro (gim. 1973 m.) pranešimas, kad liepos 4 d. apie 17 val. Trakų r., paspaudus trumpąja SMS žinute gautą aktyvią nuorodą neva dėl gautos siuntos pristatymo atnaujinimo ir suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jo banko sąskaitos apgaule pasisavinta 1 968 eurai.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad liepos 7 d. į Jurbarko r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1967 m.), kuri pranešė, kad gavusi SMS žinutę apie tariamą siuntinį ir paspaudusi atsiųstą nuorodą, iš banko sąskaitos prarado 884,23 euro.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad liepos7 d. apie 14 val. 47 min. į Klaipėdos apskrities VPK kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo 2025 m. spalio 28 d. (tikslus laikas nustatinėjamas), investavimo platformoje „Blezefgroup.com“ perkant kriptovaliutas, nenustatyti žmonės pasisavino 31 050 eurų.
Taip pat liepos 7 d. į Kretingos r. PK kreipėsi vyras, kuris nurodė, kad liepos 6 d. gavo SMS žinutę dėl neva paskirtos baudos, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš įmonės sąskaitos, apgaulės būdu, buvo pasisavinti 8 000 eurų.
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Tą pačią dieną į Palangos m. PK kreipėsi 1947 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad dar liepos 3 d. gavo SMS žinutę, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos, apgaulės būdu, buvo pasisavinta 1 044,63 Eur.
Liepos 7 d. Klaipėdos m. PK pradėtas tyrimas pagal 1990 m. gimusios moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad liepos 5 d. gavusi SMS žinutę, paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš pareiškėjos banko sąskaitos, per kelis kartus, apgaulės būdu, buvo pasisavinta 2 067,93 Eur.
Šiaulių apskrities VPK informuoja, kad liepos 6 d. Raseinių r., gyventojas (gim. 1969 m.), gavęs netikrą portalo epolicija.lt pranešimą, aktyvavo su pranešimu atsiųstą nuorodą, ir suvedęs elektroninės bankininkystės duomenis neteko 520 eurų.
Alytaus apskrities VPK praneša, kad liepos 7 d. apie 19 val. 50 min. gautas moters (gimusi 1993 m.) pranešimas, kad Alytuje, Naujojoje g., būnant namuose į savo mobiliojo ryšio telefoną gavo SMS žinutę su nuoroda apie paskirtą administracinę baudą ir paspaudus buvo nuskaičiuoti pinigai. Nuostolis – 2 449 eurai.
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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