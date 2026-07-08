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Vilniaus oro uoste sulaikyta 600 nedeklaruotų turniketų už 300 tūkst. eurų (1)

2026 m. liepos 8 d. 15:32
Lietuvos muitinė
Muitinės pareigūnai Vilniaus oro uoste patikrino iš trečiosios šalies atvykusio keleivio bagažą. Jame aptikta 600 nedeklaruotų turniketų bei 2 buteliai stipriųjų alkoholinių gėrimų.
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Turniketas – tai medicininė priemonė, skirta stipriam kraujavimui stabdyti. Ji plačiai naudojama skubiojoje medicinoje, kariuomenėje ir gelbėjimo tarnybose.
Preliminari sulaikytų prekių vertė – beveik 300 tūkst. eurų. Dėl nustatyto pažeidimo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Tolimesnį sprendimą priims bylą nagrinėjanti institucija.
Muitinė primena: atvykstant iš ne Europos Sąjungos valstybių būtina deklaruoti prekes, kurioms taikomi vertės ar kiekio apribojimai, bei laikytis galiojančių muitų ir mokesčių reikalavimų.
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