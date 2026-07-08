Žiniasklaida: po KT sprendimo paauglius seksualiai išnaudojęs R. Jakštys paleistas į laisvę

Tai portalui patvirtino Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys.
KT tenkino individualų R. Jakščio skundą ir pripažino, kad galiojęs absoliutus draudimas taikyti lygtinį paleidimą vaikus nuskriaudusiems seksualiniams nusikaltėliams prieštarauja Konstitucijai.
Kaip praneša portalas LRT, po KT sprendimo dar dėl dviejų nuteistųjų vykdomos sprendimų priėmimo procedūros, taip pat vertinama 91 nuteistojo situacija, ar jie atitinka sąlygas lygtiniam paleidimui.
R. Jakštys keliauja į kalėjimą: už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus kalės daugiau nei 3 metus
ELTA primena, kad KT birželio viduryje pripažino, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostata, kuria draudžiama nuteistiesiems už nusikaltimus nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui taikyti lygtinį paleidimą, prieštarauja konstituciniam valstybės principui.
Tokį sprendimą KT priėmė, išnagrinėjusi už paauglių seksualinį išnaudojimą kalinčio buvusio jaunimo mentoriaus R. Jakščio individualųjį skundą, kuriuo nuteistasis siekė, kad jam ir kitiems už panašaus pobūdžio nusikaltimus nuteistiems asmenims būtų taikomas lygtinis paleidimas.
R. Jakštys siekė lygtinio paleidimo, tačiau teismai tokio jo prašymo netenkino.
R. Jakštys ne kartą teistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus
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Į KT su individualiuoju skundu kreipęsis R. Jakštys yra ne kartą nuteistas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius.
Pernai gruodį Kauno apylinkės teismas jį pripažino kaltu už paauglių seksualinį išnaudojimą.
Už trijų jaunesnių nei 16 metų moksleivių tvirkinimą kauniečiui buvo skirta 1 metų ir 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė subendrinta su nuosprendžiu kitoje byloje ir paskirta galutinė 4 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Pastaruoju metu R. Jakštys Pravieniškių kalėjime atliko jam anksčiau teismo skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš nepilnamečius.
Dar kitoje byloje, susijusioje su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu, jis jau yra atlikęs arešto bausmę.
Vienos iš teismo nagrinėtos bylos duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario mėnesio laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis. Kai kurie nusikaltimai buvo įvykdyti užsienyje.
Teismo nuosprendyje rašoma, kad kaltinamojo veikimo būdas – siekis užmegzti ryšį būtent su nepilnamečiais nukentėjusiaisiais, sudarant sėkmingo, įtakingo jauno žmogaus įvaizdį, melagingai prisistatant kaip dirbantį garsiose įmonėse, kontrolė ir manipuliacija, priešingai – rodo, jog R. Jakštys suvokė, kas nepilnamečiams daro įspūdį, kaip įgyti jų pasitikėjimą, suvokė, kad nepilnamečiai yra pažeidžiamesni, nėra pakankamai brandūs ir patyrę atskirti tinkamą elgesį nuo netinkamo, ir tuo naudojosi.
„Be to, kaltinamojo veikimo schema – pirma įgyti nepilnamečių pasitikėjimą susirašinėjant sėkmės, savęs tobulėjimo, karjeros temomis, tokiu būdu užmegzti ryšį, o po to pereiti prie intymių vietų lietimo, apnuoginto lytinio organo nuotraukų siuntimo rodo, jog kaltinamasis norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia“, – paskelbė teismas.
2024 m. balandį Kauno apygardos teismas R. Jakščiui už trijų jaunesnių nei 16 metų paauglių tvirkinimą ir lytinės aistros tenkinimą, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, skyrė realią pustrečių metų kalėjimo bausmę.
2021 metų gruodį Kauno apylinkės teismas už 4 nepilnamečių tvirkinimą jam skyrė laisvės apribojimo bausmę, kuri, nesilaikant įpareigojimų nebendrauti su nepilnamečiais, buvo pakeista į 90 parų areštą