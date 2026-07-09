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„Žygdarbiai“ pasivijo chuliganą: teks ne tik paploninti piniginę

2026 m. liepos 9 d. 12:12
Darius Čiužauskas
Jaunas klaipėdietis sulaukė teisėsaugos žinios, kad jo elgesys bus įvertintas remiantis Baudžiamuoju kodeksu.
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Klaipėdos miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Toks sprendimą priimtas surinkus papildomą informaciją ir įvertinus įvykio aplinkybes.
Pats nusikaltimas įvykdytas dar birželio mėnesio paskutinį savaitgalį.
Birželio 28-ajai baigiantis, uostamiesčio centrinėje dalyje siautėjo 29 metų vyrukas.
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Apie 22 val. 49 min. jis viešose Taikos prospekto vietose sudaužė maitinimo įstaigai priklausančius vazonus, iš chuliganiškų paskatų apgadino užtvarą ir degalinėje išmėtė prekes.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, chuliganas siautėjo skirtingose, tačiau netoli viena nuo kitos esančiuose vietose.
Jaunam klaipėdiečiui teks ne tik atlyginti padarytą žalą.
Tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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