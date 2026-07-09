Į teismą siunčiama sukčių gauja, kuriai buvo vadovaujama iš kalėjimo

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji A. N., Ž. P. ir H. N., atlikdami laisvės atėmimo bausmes Pravieniškių kalėjime, susitarė veikti organizuotoje grupėje ir vykdyti tęstinius sukčiavimus laisvėje esančių žmonių atžvilgiu. Tyrimo duomenimis, jie koordinavo nusikalstamą veiką, į kurią įtraukė dar keturis bendrus, o visi septyni kaltinamieji buvo pasiskirstę vaidmenimis.
Manoma, kad organizuotos grupės nariai, naudodamiesi neteisėtai turimais mobiliojo ryšio telefonais, talpino melagingus skelbimus apie tariamai parduodamus medžio pjuvenų briketus, nuomojamus butus, vairuotojo pažymėjimų išdavimą bei darbo pasiūlymus. Susisiekę su nukentėjusiaisiais, jie, kaip įtariama, apgaulės būdu iš jų išviliodavo pinigus, banko sąskaitų ar elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.
Tyrimo duomenimis, dalis kaltinamųjų, prisistatydami bankų darbuotojais, melagingai informuodavo gyventojus apie neva jų banko sąskaitose vykdomas neteisėtas finansines operacijas. Tokiu būdu jie, įtariama, išgaudavo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, neteisėtai prisijungdavo prie nukentėjusiųjų sąskaitų ir atlikdavo pinigų pervedimus į kitiems žmonėms priklausančias sąskaitas.
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Nustatyta, kad organizuotos grupės nariai taip pat ieškojo žmonių, kurie leistų naudotis savo banko sąskaitomis apgaulės būdu įgytoms lėšoms pervesti. Į šias sąskaitas pervesti pinigai vėliau būdavo išgryninami arba pervedami į kitas organizuotos grupės narių nurodytas sąskaitas.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyti 24 nukentėjusieji, o iš jų bendrai pasisavinta 21 tūkst. 598 eurų suma.
Organizuotos grupės nariams gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
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