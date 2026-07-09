Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, incidentas Vilniuje įvyko liepos 8 d. apie 20 val. 25 min. Pagalbos telefonu paskambinusi nepilnametė (gimusi 2011 m.) sakė, kad namuose per išgertuves konfliktuoja dėdė ir senelis, dėdė (gim. 1986 m.) jai grasina susidorojimu.
Iškvietusi policiją, dėl savo saugumo pareigūnų nepilnametė laukė daugiabučio laiptinėje.
Atvykus policijai paaiškėjo, kad mergaitės seneliui jau buvo išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis, tad jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į policijos komisariatą. Čia jam surašytas protokolas.
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Tuo tarpu po dėdės grasinimų nepilnametei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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