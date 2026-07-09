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Košmariška šeimynėlė: 15-metė vilnietė policiją kvietė tramdyti prisigėrusių dėdės ir senelio konflikto Pradėtas tyrimas dėl grasinimo nužudyti

2026 m. liepos 9 d. 09:02
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl grasinimo nužudyti nepilnametę. Grasinimai pasipylė per girtų 15-metės dėdės ir senelio konfliktą. Mergaitė pareigūnų dėl savo saugumo laukė daugiabučio laiptinėje.
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Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, incidentas Vilniuje įvyko liepos 8 d. apie 20 val. 25 min. Pagalbos telefonu paskambinusi nepilnametė (gimusi 2011 m.) sakė, kad namuose per išgertuves konfliktuoja dėdė ir senelis, dėdė (gim. 1986 m.) jai grasina susidorojimu.
Iškvietusi policiją, dėl savo saugumo pareigūnų nepilnametė laukė daugiabučio laiptinėje.
Atvykus policijai paaiškėjo, kad mergaitės seneliui jau buvo išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis, tad jis buvo sulaikytas ir nuvežtas į policijos komisariatą. Čia jam surašytas protokolas.
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Tuo tarpu po dėdės grasinimų nepilnametei pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, jeigu buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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