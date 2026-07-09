Operacijoje dalyvavo Lietuvos muitinės kriminalinė tarnyba (MKT), EUROPOL ir OLAF (Europos kovos su sukčiavimu tarnyba), Lenkijos Centrinis tyrimų biuras ir Portugalijos Respublikos nacionalinė gvardija.
MKT buvo viena iš tyrimo iniciatorių ir reikšmingai prisidėjo prie operacijos. Aktyvūs tarptautinio tyrimo veiksmai mūsų šalyje vykdyti dar nuo 2025 m. pabaigos. Vienas iš sulaikytųjų – Lietuvos pilietis, kuris įtariamas esantis vienu iš šešėlinio tabako gamybos tinklo organizatorių. Sulaikytas vyras jau buvo žinomas teisėsaugos pareigūnams, įtariant jį panašia nusikalstama veikla.
Ispanijos civilinė gvardija iš viso atliko 23 kratas Alikantės, Kuenkos, Huelvos, Mursijos, Sevilijos ir Toledo provincijose – buvo apieškomos gyvenamosios, komercinės ir sandėliavimo patalpos, pramoniniai angarai.
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Demaskuotuose šešiuose nelegaliuose tabako fabrikuose pareigūnai aptiko daugiau nei 20 mln. cigarečių ir 38,4 tonos smulkinto bei lapinio tabako.
Likviduotų slaptų tabako fabrikų vidaus struktūra buvo aiškiai organizuota tabako gamybos, pakavimo ir sandėliavimo procesams. Ten būta kelių darbo zonų, o taip pat darbuotojų gyvenamoji vieta. Gamyklų vadovai ar atsakingi asmenys turėjo geresnes gyvenimo sąlygas, o likę darbuotojai buvo apgyvendinti skurdžiomis sąlygomis, susigrūdę pačiose gamyklose įrengtose patalpose.
Konfiskuotų įvairių tabako gaminių vertė viršija 10 mln. eurų; apskaičiuota, kad visi šie fabrikai per parą pagamindavo iki 7,8 mln. vnt. cigarečių.
Taip pat konfiskuota 18 transporto priemonių, daugybė šifruotų elektroninių įrenginių, 170 tūkst. eurų grynųjų pinigų, šaunamųjų ginklų.
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Ši operacija parodo esminį tarptautinio policijos ir muitinės institucijų bendradarbiavimo vaidmenį kovojant su nusikalstamomis organizacijomis, veikiančiomis už nacionalinių sienų.
Pasitvirtina ir MKT analitikų prognozės, jog sustiprinus išorinių ES sienų apsaugą, nusikalstamo pasaulio veikėjai aktyviai plės šešėlinių tabako fabrikų tinklą ES viduje.
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