Panevėžio paramediko nužudymu įtariama garsi kultūristė vėl veržiasi į laisvę: vyksta posėdis, sprendimas – jau netrukus

Panevėžio apylinkės teismas birželio 17 dieną pratęsė Europos kultūrizmo ir fitneso čempionės J. Sadauskienės suėmimą ilgiausiai leistinam 3 mėnesių terminui.
Tokiam pat laikotarpiui pratęstas ir sportininkės naujojo draugo, kultūristo, buvusio Lietuvos svarsčių kilnojimo čempiono 34 metų Viliaus Solkano suėmimas.
Portalo Lrytas žiniomis, J. Sadauskienė šiuo metu yra laikoma Panevėžio kalėjime, o jos bendrininkas – Kauno kalėjime.
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J. Sadauskienės advokato Vaidoto Sviderskio nuomone, suėmimas – pernelyg griežta priemonė jos klientei, tačiau prokuratūra su tuo nesutinka, prašydama neišleisti labai sunkiu nusikaltimu įtariamos moters į laisvę.
Prokurorų įsitikinimu, egzistuoja visi pagrindai ir toliau taikyti sportininkei suėmimą – būdama laisvėje, ji gali slapstytis nuo teisėsaugos, daryti naujus nusikaltimus ir trukdyti procesui.
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Panevėžio apygardos teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Jolita Gudelienė naujienų portalą Lrytas ketvirtadienio rytą informavo, jog skundo nagrinėjime įtariamoji dalyvauja nuotoliniu būdu iš įkalinimo įstaigos.
Tokiu pat būdu prie posėdžio prisijungė ir kiti bylos dalyviai, išskyrus prokurorą.
Sprendimą dėl skundo teismas planuoja priimti ketvirtadienį po pietų.
Sulaikė įtariamųjų porą
J. Sadauskienė už grotų pirmą kartą atsidūrė balandžio 21-osios vakarą, policijos pareigūnams po žmogžudystės Panevėžio rajone sulaikius ją ir jos artimą draugą V. Solkaną.
V. Solkanas gyveno jo tėvui Ilja Solkanui priklausančioje sodyboje Mileškūnų kaime (Panevėžio r.), kurioje balandžio 21-osios pavakare buvo aptiktas paramediko M. Sadausko kūnas.
Nušautos aukos palaikus iš pradžių bandyta sudeginti, o vėliau jie buvo užkasti duobėje, esančioje šalia statomos terasos pamatų.
Nepaisant teisėsaugos surinktų duomenų, bylojančių prieš sportininkę, pastaroji savo kaltę atkakliai neigia.
V. Solkano tėvas įtariamas lengvesniu nusikaltimu – nelegaliu šaunamojo ginklo, kuriuo galėjo būti įvykdyta žmogžudystė, laikymu. Šiuo metu jis už piniginį užstatą yra išleistas į laisvę.
Įtariamas baisus kerštas
Dviejų vaikų susilaukę Sadauskai kartu gyventi nustojo 2023 metais, tačiau skyrybų procesas iki paramediko nužudymo dar nebuvo pasibaigęs.
Įtariama, kad kraupus nusikaltimas galėjo būti išvykdytas iš keršto. Apie kerštingą kultūristės būdą minėjo jos motina ir kiti ją pažįstantys žmonės.
Skyrybų bylą, kurioje vyko ginčai, pas ką turėtų gyventi vaikai ir dėl turtinių reikalų, J. Sadauskienė pirmoje teismo instancijoje pralaimėjo. Panevėžio apylinkės teismas 2025 metų gegužę nusprendė, kad dvynukai lieka gyventi pas tėvą, be to, paramediko naudai iš J. Sadauskienės buvo priteista 60 tūkst. eurų siekiančios kompensacijos.
Moters skundą nagrinėjęs Kauno apygardos teismas 2026 metų balandžio 17 dieną gavo ekspertizės dėl galimo poveikio vaikams išvadas, kuriose nebuvo patvirtinta, kad M. Sadauskas savo mažametėms atžaloms būtų daręs neigiamą įtaką.
Šis faktas galėjo sukelti audringas sportininkės emocijas.
Nužudymas – iškart po ekspertizės
Ar po ekspertizės išvadų pateikimo kultūrizmo čempionę galėjo apakinti keršto troškimas, pralaimėjimo nuojauta, siekis bet kokia kaina pakenkti buvusiam sutuoktiniui, tikėtina, paaiškės per ikiteisminį tyrimą arba bylą nagrinėjant teismuose.
Tačiau būtent po šių išvadų pateikimo teismui įvykiai ėmė rutuliotis žaibo greitumu: praėjus vos kelioms dienoms, balandžio 20-ąją, M. Sadauskas sulaukia žinutės iš fiktyvios „Facebook“ paskyros, esą reikia skubiai, tą pačią dieną, pastatyti batutą Panevėžio rajone esančioje sodyboje, neva vaikų šventei.
Laisvu nuo pagrindinio darbo Panevėžio greitosios pagalbos tarnyboje laiku M. Sadauskas užsiėmė batutų nuoma, pats nugabendavo ir pastatydavo klientų valdose.
Balandžio 20-osios rytą išvykęs iš savo namų Panevėžyje vykdyti tariamo užsakymo, paramedikas dingo – jo ieškojo artimieji, gausios policijos ir savanorių pajėgos.
Balandžio 21-ąją, apie 18 valandą M. Sadausko kūnas su šautine žaizda galvoje buvo rastas Mileškūnų kaimo sodyboje, kurioje gyveno naujasis J. Sadauskienės draugas V. Solkanas su savo tėvu I. Solkanu.
Šiek tiek anksčiau, balandžio 21-osios rytą netoli šios sodybos esančiame miške policijos pareigūnai buvo aptikę krovininį M. Sadausko automobilį „Hyundai“ su priekaba.
Sąsajos ir surinkti įkalčiai lėmė, kad buvusiai paramediko žmonai, V. Solkanui ir pastarojo tėvui būtų pareikšti įtarimai byloje dėl žmogaus pagrobimo, nužudymo ir šaunamojo ginklo laikymo.
Prisiminė padegimą ir grasinimus mirtimi
Paramediko tėvas L. Sadauskas portalui Lrytas tvirtino ir anksčiau jautęs mirtiną pavojų – jis ne kartą sūnų ragino būti atsargiam, nes marti gali jį nužudyti.
Po vestuvių Mantas su Justina kartu gyveno maždaug 3 metus: aižėjant santuokai, 2023 metais moteris įsikūrė Paežerio kaime, esančio prie pat Panevėžio, o M. Sadauskas liko gyventi mieste, Rožyno mikrorajone, kartu su savo tėvais,
„Justinai jau išsikėlus, Mantas socialiniame tinkle pamatė jos nuotraukas – sūnui kilo stiprių įtarimų, kad buvusi žmona yra neblaivi. Justina tuo metu buvo su vaikais, todėl jis atvažiavo pas ją pasiimti vaikų.
Atvyko ir policija – kuris iš jų, Mantas ar Justina iškvietė pareigūnus, dabar negalėčiau pasakyti.
Atvažiavus policininkams, Justina atsisakė tikrintis blaivumą, o Mantui tąsyk pareigūnų akivaizdoje šaukė: „Aš tave užmušiu, nušausiu, sudeginsiu, tu negyvensi!“.
Vėliau, 2024 metų spalio 25-osios naktį, apie 2 valandą buvo padegti mūsų šeimos automobiliai „Audi“ ir „Mercedes“ – įsibraukta į mūsų valdą, perlipus tvorą. Ekspertai nustatė, jog buvo panaudotas benzinas, tačiau nusikaltėliai taip ir nebuvo nustatyti.
Mašinos padegtos praėjus vos dienai, kuomet Justina sužinojo, kad teismo proceso dėl skyrybų su Mantu metu bus tikrinamos jos banko sąskaitos“, – pasakojo marčios ranką ir ugniniame išpuolyje įtariantis L. Sadauskas.
Paramediko nužudymas PanevėžyjeMantas SadauskasJustina Gaigalaitė
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